CEJUSC-NATAL FECHA ACORDO DE QUASE R$ 6 MILHÕES COM PREFEITURA DE GUAMARÉ QUE VAI BENEFICIAR 600 FAMÍLIAS

A Semana Nacional da Conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) chega ao quarto dia com várias audiências e acordos que já beneficiaram milhares de pessoas.

Um dos acordos de grande impacto foi firmado nesta quinta-feira (29) no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Natal (Cejusc-Natal) do TRT-RN, entre a prefeitura de Guamaré e o Ministério Público do Trabalho (MPT-RN). O acordo, no valor de R$ 5.800 milhões, é de um processo da Vara do Trabalho de Macau .

A negociação foi conduzida pela juíza Rachel Vilar, coordenadora do Cejusc: “Trata-se de um alto valor para pagamento de verbas rescisórias que irá impactar 600 famílias”, comentou.

Até a noite de quarta-feira, a Semana Nacional da Conciliação no Tribunal Regional do Trabalho havia conciliado mais de R$ 24 milhões, negociados em 1006 audiências, com 5.431 pessoas atendidas. Os dados desta quinta-feira serão contabilizados na manhã da sexta-feira, último dia de mobilização.

A Semana Nacional de Conciliação deste ano, que tem como tema “Menos conflitos, mais futuro — Conciliar preserva tempo, recursos e relações”, prosseguirá até sexta-feira (30) em todo o Rio Grande do Norte, com a realização de audiências de conciliação nos Cejuscs de Natal e Mossoró e nas Varas do Trabalho da capital e do interior. No Cejusc Natal, o fechamento da Semana está marcado para 9h da manhã durante uma audiência de conciliação.

Acompanhe AQUI os números consolidados da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista.

