CEMITÉRIO DE CARROS: ABANDONO DE VEÍCULOS OFICIAIS GERA INDIGNAÇÃO EM GUAMARÉ

O que deveria ser um símbolo de eficiência na prestação de serviços públicos tornou-se um retrato do descaso em Guamaré. O cenário de veículos oficiais abandonados nas ruas, oficinas e garagens da cidade tem chamado a atenção dos moradores. São carros, ambulâncias, ônibus e máquinas públicas expostos ao sol e à chuva, em estados que variam de inoperantes a sucateados.

A denúncia reflete a situação de veículos que, em tese, deveriam atender às demandas da população, mas estão esquecidos em locais públicos. Entre os exemplos mais preocupantes estão ônibus escolares fora de circulação devido à falta de peças e ambulâncias incapazes de oferecer socorro em situações de emergência. Além de comprometer os serviços essenciais, esse abandono expõe uma gestão que parece carecer de planejamento e prioridades.

A indignação da comunidade não se limita ao aspecto funcional. O acúmulo de veículos também gera preocupações sanitárias, com relatos de possíveis focos de proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, além de risco de infestação por escorpiões, aranhas e outros animais peçonhentos. Para os moradores, o descuido com esses veículos não só agrava o desperdício de recursos públicos, como também coloca em risco a saúde da população.

Procurada para prestar esclarecimentos, a Prefeitura de Guamaré ainda não se pronunciou sobre o abandono desses veículos oficiais. Até o fechamento desta matéria, nenhuma resposta havia sido enviada, mas o espaço segue aberto para manifestações futuras.

Enquanto isso, a indignação cresce, e o chamado “cemitério de carros” segue como um símbolo de desorganização e negligência, deixando a população à espera de ações concretas para resolver a situação. Na Rua São Luiz – Conjunto da caixa em Salina da Cruz, moradores reclamam e denunciam o abandono de mais um veiculo provavelmente oficial a mais de seis meses que está na Rua.

Que saudade do rugido do leão quando era vereador, hoje secretário de transporte do governo nada ele pode fazer. Sem motivação e autonomia e sem o poder de fazer acontecer, o secretário de transporte cumpre o dever de casa do cargo que lhe foi dado, obedecendo sem rugir as ordens de seu líder maior.

Não foi falta de alerta, todos sabíamos que o responsável pelo caos não tinha qualquer competência para tirar o município deste estado. Vale lembrar que em julho de 2024 vereadores da oposição mostraram o caos de veículos abandonados e sucateados na garagem da prefeitura.

Quase um ano depois parece que nada mudou, o blog registrou veículos abandonados até nas ruas da cidade, oficinas e garagens, que são do conhecimento público e da prefeitura de Guamaré, mesmo assim iremos encaminhar às fotos e vídeos a secretaria de transporte, na pessoa do secretário Edinho de Moacir, mas conhecido por Leão.

Parece, que das poucas coisas que funcionam em Guamaré. E claro, desde que tenha intervenção política e se lancem de joelhos aos pés do gestor, são os serviços destinados pelos carros-pipas e sugadores que atuam a todo vapor. Porque será meu Deus?

Onde fica os órgãos fiscalizadores nesta história? Confesso que não sei mais explicar ou apelar. Comentem nos comentários da matéria sua opinião.