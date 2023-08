Central da Cidadania de Guamaré realiza entrega de documentos de identidade emitidos no Justiça na Praça

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Central da Cidadania comunica que os documentos de identidade emitidos durante o período Justiça na Praça, estão disponíveis para retirada na sede da Central da Cidadania, de segunda a quinta-feira das 7h às 12h e das 14h às 17h e sextas-feiras, das 7h às 12h.

O Programa Justiça na Praça, realizado no dia 22 de junho, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), em parceria com a Prefeitura de Guamaré e Câmara Municipal. A ação realizou 3.886 atendimentos à população em um grande mutirão de serviços prestados.