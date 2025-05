CENTRAL DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DO MPRN ALCANÇA 100% DE IMPLANTAÇÃO ATENDENDO TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO RN

A Central de Informação ao Cidadão (CIC) do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) agora oferta atendimento de forma integrada a todas as Unidades do MPRN. O serviço, que funciona através do telefone (84) 99972-2389 para atendimento ao cidadão via whatsapp e por ligação, registrou a marca de 90% de avaliação positiva pelos usuários.

A CIC é um canal de atendimento virtual (eletrônico e telefônico) que oferece o serviço por meio de chatbot e de uma equipe com 15 integrantes. A implementação da iniciativa nas PmJs ocorreu julho de 2024 e janeiro de 2025 e se dividiu em três fases: suporte no atendimento de forma integrada a todas as Unidades do MPRN, informando, orientando e encaminhando assertivamente o cidadão aos devidos setores; atendimento virtual, na modalidade de WhatsApp, em todas as PmJs que fazem atendimento ao público inicial, apoiando essas unidades; e, serviço de emissão de certidões pela CIC desde setembro de 2024.

A permuta dos atendimentos iniciais do WhatsApp das Secretarias das PmJs para a CIC fez com que ela se tornasse a principal via de atendimento institucional (53% dos atendimentos via WhatsApp), contribuindo para uma melhor gestão do tempo e da distribuição de tarefas pelos servidores dessas Unidades Ministeriais e prestando um serviço ao cidadão mais acessível, uniforme, célere, transparente e assertivo.

MPRN

