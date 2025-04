CENTRAL DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO É IMPLANTADA EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO

A Central de Informação ao Cidadão (CIC) do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) implantou atendimento virtual em todas as Promotorias de Justiça do interior do Estado, alcançando 83,8% das regiões Oeste, Central e Agreste, além de algumas comarcas da região Leste. A conclusão da implantação está prevista para 2025, com 16,2% restante.

No período de janeiro de 2024 a março de 2025, a CIC registrou 14.451 atendimentos. Segundo os dados coletados dos sistemas de registro da CIC, 7.182 foram atendimentos automáticos realizados por chatbot, 7.269 foram atendimentos humanos e apenas 1.261 atendimentos foram encaminhados às Promotorias de Justiça.

A emissão de certidões começou em setembro/2024 e foi mais um serviço prestado pela Central com 548 certidões extrajudiciais emitidas até março/2025.

Atualmente, a Central desponta como a principal via de atendimento na Instituição. 53% dos atendimentos do MPRN são realizados pelo WhatsApp, com quase 90% de avaliações positivas (ótimo e bom) do serviço, segundo pesquisa realizada entre os usuários.

Atendimentos iniciais do Whatsapp, antes realizados pelas Secretarias das Promotorias de Justiça, agora são transferidos para a CIC e feitos por sua equipe de servidores. O apoio prestado aos integrantes das Promotorias de Justiça contribuiu para melhorar a gerência de tempo e distribuição de tarefas desempenhadas por esses servidores em suas Unidades, proporcionando mais agilidade e qualidade na prestação de serviço ao cidadão na Instituição.

MPRN

Post Views: 42