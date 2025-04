CENTRO CLÍNICO: EM GALINHOS TEM TRABALHO E OBRA PRA TODO LADO!

A cidade de Galinhos está em constante transformação, com investimentos em infraestrutura e qualidade de vida para seu povo. O trabalho que o prefeito Hudson Matias (PSDB) vem realizando na cidade é real, e pode ser visto em cada canto do município, garantindo melhorias para a população.

O governo vem transformando o município em um verdadeiro canteiro de obras, construindo o progresso na única península do estado do Rio Grande do Norte. Obras estas que estão sendo concluídas e outras iniciadas em todas as direções, para alavancar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população.

Toda a receita da Ilha é investida em obras e melhorias dos serviços públicos, e essas ações na infraestrutura só são possíveis graças a parcerias, e uma administração pautada em planejamento, e muita força de vontade de fazer muito mais para que o município viva o futuro melhor.

O exemplo, é a obra do Centro Clínico Lourival Alves Pereira que está passando por ampla reforma, e nos próximos semanas vai estar de cara nova, com mais estrutura, mais conforto, e mais qualidade no atendimento. “Estou muito feliz em ver esse avanço acontecendo. Seguimos firmes, com fé em Deus, trabalhando todo dia pra levar mais saúde e dignidade pra quem mais precisa”, disse o Prefeito Hudson.

Post Views: 37