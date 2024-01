CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA: DEVOLVA AOS IDOSOS DE GUAMARÉ O QUE É DELES!

O Centro de Atendimento a Pessoa Idosa de Guamaré, teve suas obras iniciadas no mês de julho de 2020, na gestão do ex-prefeito Adriano Diógenes, e inaugurada na gestão do ex-prefeito Eudes Miranda, em 2021. A obra do centro seria um marco e uma conquista histórica para os idosos de Guamaré na assistência social, e de fato foi.

Construído com recursos captados pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, o novo espaço de convivência é agregado à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, o empreendimento possui mais de 500 metros quadrados de área construída, divididos em duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina adaptada, salão de festas, cozinha e espaço para refeições.

Um espaço que foi uma reivindicação dos idosos, tendo em vista, o antigo Centro de Convivência do Idoso ter sido retirado deles para que o prédio fosse transformado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, deixando os idosos por anos, sem um espaço de convivência, fora planejado especialmente para eles, um sonho que foi realizado e que atualmente virou um novo pesadelo, pois o prédio que deveria servir a eles por Lei, hoje é utilizado para outros fins.

A Prefeitura de Guamaré deveria, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), oferecer no local, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para a melhor idade e mobilizar homens e mulheres, com idades igual ou superior a 60 anos, visando contribuir com um processo de envelhecimento saudável.

Hoje, o que podemos constatar como imprensa local são idosos consternados sem ter mais o que lhe é de direito, sem poder usufruir o que foi construído e entregue para eles. A falta de cuidado do poder público chegou até as pessoas idosas do munícipio.

Ouvimos e fui ouvido por alguns, eles nos relataram que já não há mais hidroginástica na piscina e as rodas de conversa que acontecia duas vezes na semana acabou. Não há mais brincadeiras, jogos e confraternização, nem mesmo as reuniões que sempre acontecia, e o ultimo passeio que houve foi no final do ano passado. Não há mais transportes para pegar e deixar os idosos nas comunidades.

Emocionada, dona Maria confessou a este editou que o Centro de Idosos era sua única diversão, gostava muito do forró pé de serra, mas acabou também. Confesso que acabei me emocionando junto com ela pelo seu jeito simples de falar, e por sua verdade. A falta de compromisso e cuidado com aqueles da melhor Idade em Guamaré precisa ser revista em tempo.

Aqui faço um apelo como cidadão e imprensa local ao poder público, devolvam o Centro de Convivência do Idoso e os serviços aos idosos de Guamaré. Deixe-os desfrutarem e gozarem de sua velhice e restante de vida em paz, no lugar que foi construído e preparado exclusivamente para eles.