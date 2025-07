CHELSEA VENCE PALMEIRAS E ENFRENTA O FLUMINENSE NA SEMI DA COPA DO MUNDO DE CLUBES

Palmeiras e Chelsea se enfrentaram, na noite desta sexta-feira (4), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os ingleses venceram os brasileiros por 2 x 1 e agora enfrentam o Fluminense na semifinal da competição.

Os gols da partida foram marcados por Cole Palmer, ainda no primeiro tempo, e Giay, contra, após desvio em chute de Malo Gusto. Estevão, futuro jogador do Chelsea, descontou para o Palmeiras.

O jogo entre Fluminense e Chelsea acontece na próxima terça-feira (8/7), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Tricolor é a única equipe brasileira viva no Mundial de Clubes.

O Chelsea chegou ao gol da vitória aos 38 minutos. Malo Gusto cruzou em direção ao gol, a bola desviou na ponta do pé de Giay, enganou Weverton e os ingleses viraram a partida.

Liderando o placar, o Chelsea ainda tentou duas vezes no final do jogo. Primeiro, Madueke recebeu dentro da área, bateu forte, mas a bola pegou na trave após boa defesa de Weverton. Por fim, João Pedro recebeu passe de cobertura de Enzo Fernández e finalizou. O arqueiro do Palmeiras fez outra boa defesa.

