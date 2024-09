CIDADE DE VIÇOSA EM 1°; GUAMARÉ EM 144º EM ÍNDICE DE PROJEÇÃO SOCIAL NO RN

G1/RN

Viçosa é o melhor município do Rio Grande do Norte em Índice de Progresso Social (IPS). Natal ocupa a quarta posição no ranking geral do estado. Dentre os estados do país, o Rio Grande do Norte ficou na 14ª posição, com índice 59,52.

Para traçar um quadro completo da qualidade de vida dos municípios do Brasil, o IPS avalia um conjunto de indicadores agrupados em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

O índice geral de Viçosa é de 67,43. A segunda melhor cidade é Ipueira, com 66,08; seguida de Pau dos Ferros, com 65,94; e Natal, com índice de 64,45.

Na dimensão Necessidades Humanas Básicas são avaliados quatro componentes: nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal. Nesse quesito Viçosa também é a melhor cidade do RN, com índice 87,99.

Na dimensão Fundamentos do Bem-estar também são avaliados quatro componentes: acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente. Major Sales foi o melhor município nessa dimensão com índice de 61,04.

Em Oportunidades são avaliados direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior. Jardim do Seridó foi a melhor cidade com índice 45,0.

Natal

Natal ocupa a 17ª posição no índice geral entre as capitais do país. No ranking do RN, Natal é a quarta cidade com o melhor índice.

Na dimensão Necessidades Humanas Básicas Natal ficou em 69ª dentre as cidades do RN, com índice 72,28. Em Fundamentos do Bem-estar, Natal ficou em 4º, com índice 66,56. Em Oportunidades, a capital potiguar ficou em 2º, com índice 54,50.

Sobre o IPS

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil de forma multidimensional. Além de avaliar se as pessoas têm o necessário para prosperar, indo além das métricas tradicionais e paradigmas econômicos, ela permite comparar municípios, estados e regiões.

O IPS é composto por dados socioambientais e de resultado, ou seja, o IPS não mede a quantidade de infraestrutura ou recurso investido em um município, o IPS mede se essa infraestrutura ou esse recurso estão trazendo resultados para as pessoas. Além disso, o IPS usa dados públicos, recentes, e que sejam disponíveis para todos os municípios Brasil.

