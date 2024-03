CIDADE JUNINA 2024 TERÁ GUSTTAVO LIMA, LUAN SANTANA, SIMONE MENDES, LÉO SANTANA E OUTROS

O Mossoró Cidade Junina 2024 terá 14 noites de shows e mais de 50 atrações nacionais e regionais. A festa junina dos mossoroense será aberta no dia 1º de junho com o Pingo da Mei Dia, e se encerrará no dia 29 com o Boca da Noite.

O Pingo da Mei terá como as principais atrações o cantor baiano Bell Marques e o forrozeiro Zé Vaqueiro. Na edição de 2023, Bell Marques fez sucesso no pinto e prometeu voltar em 2024, sendo agora confirmado.

Já o Boca do Noite será animado pelo cantor baiano Léo Santana, que fará a sua estreia no Corredor Cultural de Mossoró.

O MCJ deste ano reserva 12 datas para shows na Estação das Artes Elizeu Ventania e no Arraiá do Povo, na tradicional “Feira do Bode”.

Entre as atrações estão os cantores Wesley Safadão (7 de junho), Xandy Aviai (14), Gusttavo Lima (dia 19), Luan Santana (27), Bruno e Marrone e Simone Mendes (21), Leonardo (22), Gustavo Mioto (28), entre outros.

A programação oficial do Mossoró Cidade Junina 2024 foi lançada na noite desta quarta-feira, 6, pelo prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) durante festa no Hotel Thermas.