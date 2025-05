COM APOIO DA SALINOR, PROJETO MOVIMENTA A CENA CULTURAL EM MACAU

Durante a última semana, a 3ª Mostra do Movimento Cultural Porto de Ama, mobilizou crianças, adolescentes e suas famílias, reunindo um bom público, na sala de espetáculos do Porto de Ama Centro de Cultura, trazendo o tema: “A Arte e seus Sinais: revisitando a História”. Entre os dias 20 e 22, apresentações dos monitores e alunos das oficinas de Dança, Libras, Teatro, Canto Coral, Fotografia e Flauta Doce, marcaram a conclusão desta edição do projeto, que por duas edições consecutivas, recebeu o patrocínio da SALINOR – Salinas do Nordeste, com o apoio do Governo do Estado do RN, e da Fundação José Augusto, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura.

Na mostra, cada Oficina desenvolveu seus trabalhos revisitando os sinais da arte que marcaram a história, desde a pré-história aos tempos atuais, da arte rupestre a arte contemporânea, em todas as suas formas de expressão, que ao longo dos tempos comunica e reflete de forma crítica as crenças, os valores culturais e os momentos históricos de cada época. O evento também contou com as presenças dos monitores das oficinas e convidados especiais no palco.

Através da arte-educação, 150 crianças e adolescentes, matriculados e frequentando regularmente a escola são atendidos no Movimento Cultural, que tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da arte, da cultura e da cidadania. “Cada apresentação entregou de forma muito criativa o trabalho desenvolvido por nossas crianças e adolescentes, revelando que por meio da arte é possível expressar sentimentos, por ser a arte esse instrumento que é sinônimo de liberdade, mas também de denúncia dos problemas de uma sociedade”, destacou o Padre João Batista Nunes Filho, diretor do Porto de Ama Centro de Cultura. No dia 04 de junho, às 19h, ocorrerá a solenidade de entrega dos certificados de participação desta edição do projeto.

Blog Celso Amâncio

Post Views: 15