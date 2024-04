COM FILIAÇÕES DE VEREADORES; PSDB CRESCE EM MACAU E CONSOLIDA ALIANÇA COM UNIÃO BRASIL, MDB, PL E CIDADANIA

Os vereadores Oscar Paulino e Luisiano Pescados são os mais novos filiados do PSDB na cidade de Macau, região salineira do Rio Grande do Norte. O ato de filiação ocorreu na noite desta quinta-feira (04), no teatro Porto de Ama com as presenças do prefeito José Antônio de Menezes (União) e do vice-prefeito Rodrigo Aladim (PSDB).

As fichas de filiações dos dois vereadores foram abonadas pelo vice-prefeito Rodrigo Aladim e pelo deputado estadual Ubaldo Fernandes (PSDB). O grupo político liderado pelo prefeito José Antônio de Menezes uniu o União Brasil, a federação PSDB/Cidadania, MDB e o PL para as eleições deste ano.

Para ingressarem no PSDB, o vereador Oscar Paulino deixou o PSD e Luisiano Pescados saiu do PSC. O PSDB de Macau elegeu em 2020, os vereadores Diana Lira, Fagner Teodósio e Nilson de Barreiras.

Os vereadores agradeceram pela receptividade. Decano na Câmara Municipal com sete mandatos, Oscar Paulino destacou a importância do PSDB para a política brasileira. “É um partido com grande representatividade não apenas no nosso Estado como em todo o país. Estamos chegando com a expectativa de que teremos, juntos, novas vitórias a comemorar”, disse o vereador.

Médico, José Antônio de Menezes exerce o terceiro mandato de prefeito. É pré-candidato à reeleição e conta com o apoio de dez dos treze vereadores com mandato na Câmara Municipal de Macau. “Reafirmamos nosso compromisso em seguir trabalhando pelo povo macauense. Em um gesto histórico de união, filiamos hoje três vereadores no União Brasil e no PSDB e apresentamos nossos pré-candidatos para as eleições deste ano”, disse.