COM GRANDE ATUAÇÃO DE GAROTO LORRAN, FLAMENGO VENCE CORINTHIANS NO MARACA

Diante de quase 57 mil presentes ao Maracanã, a torcida do Flamengo e o técnico Tite tiveram um momento de trégua e paz na tarde deste sábado (11). O Rubro-Negro derrotou o Corinthians por 2 a 0, na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro e, com o resultado, dormirá na liderança da competição, com 11 pontos, embora possa ser ultrapassado por vários times amanhã. Pedro e Lorran, de 17 anos, fizeram os gols do Flamengo, que vinha de derrota para o Palestino, do Chile, pela Libertadores. O Timão, com cinco pontos, é o 15º na tabela.