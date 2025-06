COM O POVO, ADRIANO PRESTIGIA ANIVERSÁRIO DE AMIGOS EM CLIMA DE SÃO JOÃO EM BAIXA DO MEIO

Em um verdadeiro clima de São João, a comunidade de Baixa do Meio viveu uma noite de confraternização, música e reencontros marcantes nesta quinta-feira (19), durante a festa dos aniversariantes do mês de junho. O destaque da celebração foi a presença calorosa do ex-prefeito de Guamaré, Dr. Adriano Diógenes, que circulou entre o povo com seu já conhecido carisma e atenção.

A recepção calorosa por parte da população deixou evidente que Adriano mantém laços sólidos com a comunidade. Em cada cumprimento e abraço, transparecia o respeito e o reconhecimento da população por sua trajetória. O ex-prefeito não apenas participou do evento, ele viveu a festa com o povo, sendo saudado com entusiasmo por moradores de diferentes gerações.

Além da presença de Adriano, a noite contou ainda com o deputado estadual Ubaldo Fernandes, que atendeu ao convite do ex-vereador Leandro Felix, um dos aniversariantes homenageados, que se somou a Lindomar, Irandir, Dica, irmão Rogério e Cearazinho. Os vereadores Diego de Lisete e Edinor Albuquerque também marcaram presença, reforçando o caráter comunitário do evento.

Realizada na Praça da Juventude, a festa foi embalada pelo tradicional forró pé de serra e regada a comidas típicas: bolo de milho, milho assado, churrasquinho e muita animação deram o tom junino da noite.

Mais do que uma celebração, o evento refletiu o elo contínuo entre representantes políticos e a comunidade, onde o gesto simples de participar de um aniversário coletivo revela o que há de mais essencial na vida pública: estar ao lado das pessoas, nos momentos que realmente importam.

NOTA DO BLOG

Mais do que comemorar aniversários, a festa desta quinta-feira foi um verdadeiro tributo à amizade e à força da comunidade de Baixa do Meio. Em clima de São João, o evento foi marcado por simplicidade, alegria e espontaneidade. Ingredientes que só o povo sabe misturar tão bem.

Cada detalhe nasceu da união dos presentes, que contribuíram com alimentos, apoio e presença. Um movimento aberto, sem barreiras, onde não houve distribuição de dinheiro ou pix, não teve promessas de cargos ou trocas por gratificações, ninguém esteve presente em troca de uma visita de um caminhão sugador. Tampouco existiram listas de presença ou olhares fiscalizadores. Enfim, quem esteve na Praça da Juventude estava de coração e alma livre, e dispostos a viver uma nova história.

Foi uma celebração autêntica, construída por mãos generosas e corações cheios de esperança. Uma festa que não precisou de palanque nem de patrocínio para brilhar, apenas das mãos, da força de um povo que sabe o valor de estar junto.

