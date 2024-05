COM QUEDA DE RECEITAS, PREFEITURA DE ALTO DO RODRIGUES SUSPENDE POR TEMPO INDETERMINADO O PROGRAMA RENDA CIDADÃ

O programa de transferência direta de renda ocupou um grande espaço dentro do orçamento da assistência social no Alto do Rodrigues. Iniciativa pioneira da gestão do prefeito Nixon Baracho, em vigor desde 2021,

o Renda Cidadã foi lançado na pandemia e posteriormente foi convertido para um programa permanente, que agora terá sua suspensão por tempo indeterminado em razão da queda de receitas da prefeitura.

O prefeito Nixon Baracho, lembra que nesse período foram investidos uma média de R$ 7,2 milhões de reais em transferências de renda para mais de mil famílias mensalmente. “Perdas drásticas na receita de royalties e a queda no FPM nos obrigaram a fazer cortes em alguns programas, a fim de manter os serviços de saúde e educação funcionando e o salário do servidor público em dia”, justificou o prefeito.

Para Nixon, há uma grande restrição fiscal no país, e não adianta fingir que ela não existe. “Continuaremos priorizando a integração de diversas políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego, para que o cidadão altorodriguense consiga emancipação socioeconômica e exerça a sua cidadania plena”, concluiu.