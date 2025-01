COMANDANTE DO POVO FAZ ANIVERSÁRIO HOJE

Dia de festa com coros de parabéns para o Comandante da Guarda Municipal de Guamaré, Jabneã Batista, popularmente conhecido como Pássaro Negro, ou comandante do povo. Ele festeja esta data impar com seus familiares e amigos e merece voos de parabéns.

Parabéns hoje, felicidade sempre!