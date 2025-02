COMEÇA HOJE O TRADICIONAL CAMPEONATO DE BLOCOS EM GUAMARÉ

Tudo pronto para a abertura do tradicional Campeonato de Blocos de Guamaré, edição 2025, que irá reunir 20 equipes de futsal. Com apoio da prefeitura, a Secretaria Municipal de Esporte garantiu uma premiação em R$ 30 mil, valor que será R$ 20 mil para o campeão e R$ 10 mil para vice-campeão. A grande final acontecerá na noite do dia 28 de fevereiro.

A abertura dos jogos do evento esportivo acontece nesta segunda-feira, 10, no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda da Silva-O Caicão, às 19h. Estão garantidos também pela secretaria de esportes troféus para o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição.

Jogos de hoje:

Fora o Baile – VS – O Coco é Seco

Guamanorte – VS – Alto Delírio

Nacional – VS – Olhou Beijou