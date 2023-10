Começa o jogo: faltando um ano para as eleições, Mozaniel fala em união e aliança na política de Guamaré

Daqui a um ano, no dia 06 de outubro, o eleitor brasileiro vai às urnas votar na chapa prefeito/vice-prefeito e escolher o seu vereador.

O eleitor de Guamaré acordou hoje com um vídeo nas redes sociais do engenheiro e ex-prefeito Mozaniel Rodrigues. O filho do saudoso João Pedro deixou uma mensagem de união e esperança para reflexão da população.

E concluiu: “vamos formar uma grande aliança em favor de nossa Guamaré”.

Que rufem os tambores!

Clique aqui e veja o vídeo na integra no seu instagram: @mozanielrodriguess