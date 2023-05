Comércio é “aquecido” no DOMINGRAU da galera em Guamaré

“Ei, você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí…” A divertida marchinha “Me dá um dinheiro aí” representa bem o otimismo dos comerciantes, empresários, e vendedores ambulantes, com as boas vendas neste final de semana no evento do DOMINGRAU da galera em Guamaré.

Os pilotos com suas famílias movimentaram a cidade deste a última sexta-feira (26), e a economia do município foi aquecida em todos os seguimentos. Um evento esportivo e beneficente que arrecadou quase três toneladas de alimentos não perecíveis, ou seja, todos ganharam com a festa.

Por ser um evento BENEFICENTE a equipe organizadora decidiu por unanimidade fazer toda arrecadação desta 3ª EDIÇÃO a três instituições, a saber: Casa de Abrigo Anatália Alves. É uma instituição que abriga mulheres vitima da violência doméstica, localizada em Mossoró. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), em Macau, e a Casa de Acolhimento Caminho do Lar em Guamaré.

A Prefeitura Municipal de Guamaré apoiou o evento, sendo um gás a mais para o grande sucesso da festa.

Nesta segunda-feira (29), foi um dia do organizador e toda equipe do evento receber o reconhecimento nas redes sociais e nos grupos de whatsapp, por parte dos comerciantes e da própria população que prestigiou, apoiou e abraçou o evento de grau.

Desde os comércios de Salina da Cruz até a ponta da Miassaba com a Varanda do Açaí a satisfação pelas vendas é visível por todos os comerciantes. “O comércio de Guamaré precisava deste impacto no aquecimento, há muito tempo que não se via isto na cidade, graças a Deus zerei meu estoque com as vendas em um só dia, isto não tem preço, parabéns ao organizador do Domingrau e toda sua equipe, por poder proporcionar com tão pouco a alegria e a felicidade de muita gente, a população e o comércio agradece.”. Comentou Francisco Edson da Silva, empresário do supermercado O FAVORITO.