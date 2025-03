COMUNIDADE DE LAGOA DOCE SERÁ PALCO DO TRADICIONAL TORNEIO DE BEACH SOCCER

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, está promovendo no próximo dia 29 e 30 de março, o tradicional torneio de Beach Soccer de São José, padroeiro da comunidade de Lagoa Doce. Serão premiados os campeões com troféus e premiações.

Varias equipe das cidades e municípios circunvizinhos estarão participando da competição. Cada jogo é eliminatório, cerca de vinte equipes joga em busca do troféu de campeão.

A comunidade festeja seu padroeiro com missa, novena, procissão, festa e atividades esportivas. O distrito de Lagoa Doce está em festa.

Premiação:

Campeão: R$ 3.000

Vice-campeão: R$ 2.000

Forme sua equipe, traga sua torcida e venha participar da festa esportiva da comunidade de Lagoa Doce. O horário do inicio das atividades serão sempre a partir das 8h.

Desportista nato, o prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, já confirmou com a equipe organizadora do evento sua participação no torneio na comunidade de Lagoa Doce nos festejos de São José. A equipe Brisa do Mar abrirá os jogos no sábado, dia 29.