Comunidade escolar promove apresentação de trabalhos sobre os 418 anos de Colonização de Guamaré

Nos últimos dias 29, 30 e 31 de agosto, a Comunidade Escolar de Guamaré foi estrela de projetos alusivos aos 418 anos de Colonização de Guamaré. Todas as escolas do município participaram com apresentações de trabalhos de poesia, desenho, dança e música.

A ação busca trabalhar de forma abrangente os aspectos da nossa história e cultura local aproximando a temática da comunidade escolar. Foram dias de muito resgate das nossas origens e homenagens a figuras importantes para nossa história, como a guamareense Jandir Candeias, escritora e historiadora cujas pesquisas são os principais registros da história do município.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las:

Assecom/PMG