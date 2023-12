Concurso oferece oportunidades com salários atrativos e benefícios

Do Jornal de Fato

O prazo para as inscrições no concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) está chegando ao fim. Com um total de 33 vagas, distribuídas entre cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico, esta é uma oportunidade única para aqueles que buscam ingressar em uma empresa que possui arrecadação própria, salários atrativos e inúmeros benefícios para seus empregados.

O concurso possui vagas para os cargos de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico de mecânica e técnico em instrumentação.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 20, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br.

Ao todo, estão em jogo 693 oportunidades, considerando vagas imediatas e formação de Cadastro Reserva. Os salários oferecidos são atrativos, com um salário base que pode chegar a R$ 8.746,10 para os cargos de nível superior, e R$ 4.198,11 para os de nível técnico. Vale destacar que a Caern é uma sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta, o que significa que a empresa tem uma autonomia financeira.

“Pela prestação de serviços que a Companhia realiza – com o tratamento de água e esgoto e a distribuição de água tratada para a população -, ela não depende financeiramente do Governo do Estado. Em seus 54 anos de história, a empresa nunca atrasou nenhuma folha de pagamento de seus empregados”, ressaltou a gerente de Desenvolvimento Humano da Caern, Vilma Félix.

Além dos salários competitivos, a Caern oferece diversos benefícios aos seus colaboradores. Os profissionais contratados têm acesso a vantagens como vale alimentação no valor de R$ 1.401,71, plano de saúde, promoção por mérito, promoção por tempo de serviço, licença paternidade de 20 dias, entre outras vantagens conforme estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

O advogado Francisco Rogério, que ingressou na Companhia em 2016, tem cinco filhos e destaca a importância de um dos principais benefícios a que tem direito. “Atualmente, eu recebo um auxílio babá e três auxílios educação infantil para os meus filhos com até 11 anos. Esse é um benefício que alivia muito as despesas da nossa família”, conta o advogado. O valor atual do auxílio babá ou escolar na Caern é de R$ 314,11.

“Além disso, já precisei me ausentar 60 dias da empresa por um problema grave de saúde e nesse período recebi o benefício do INSS, que era muito abaixo da minha remuneração, mas pude contar com uma complementação salarial que a Caern concede, prevista em nosso ACT”, acrescentou Francisco Rogério.

É importante destacar que esses benefícios estão sujeitos a alterações, conforme acordos coletivos.

Jornada de trabalho e locais de provas

A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo, sendo 30 horas semanais para o cargo de advogado e 40 horas semanais para os demais cargos ofertados no certame. Os locais de realização das provas também são escolhidos pelos candidatos no ato da inscrição, contemplando as cidades de Caicó, Mossoró e Natal.

A inscrição custa R$ 120 para as vagas de nível superior e R$ 100 para as de nível médio. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição deste concurso o candidato que:

1 – É doador regular de sangue (doou sangue pelo menos duas vezes nos últimos 12 meses);

2 – Ou está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

3 – Ou é doador de medula óssea;

4 – Ou é doador regular de leite materno;

5 – Ou é eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.