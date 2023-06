Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em 27 e 28 de junho

Teve início nesta segunda-feira (12), a programação preparatória para a 9° Conferência de Assistência Social.

O primeiro encontro aconteceu com os Trabalhadores do SUAS, no Centro de Convenções.

A 9° Conferência de Assistência Social aconetecerá nos dias 27 e 28 de de junho, no Centro do Convenções de Guamaré, com o tema: ” Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Programação:

9° Conferência de Assistência Social

27/06, às 18h – Abertura

28/06, das 7h às 17h – 9° Conferência de Assistência Social

Assecom/PMG