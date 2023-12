Confira o cronograma com nova data para o Concurso Público da Prefeitura de Guamaré

O Diário Oficial dos Municípios do RN divulgou hoje (19) uma retificação do Cronograma do Concurso Público para a Prefeitura de Guamaré, em decorrência da suspensão da prova que seria aplicada pela banca organizadora Funcern – Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte.

De acordo com o novo cronograma, a data para a realização das provas objetivas foi remarcada para o dia 14 de janeiro de 2024. Já os novos cartões de inscrição, contendo informações sobre os locais de prova, serão disponibilizados a partir do dia 08 de janeiro de 2024.

O documento também detalha o procedimento para a devolução da taxa de inscrição para aqueles que não puderem participar da prova na nova data. Os candidatos nessa situação podem solicitar a devolução do valor no período estipulado no cronograma, de 20 a 27 de dezembro, seguindo os passos abaixo:

a) Acessar a Área do Candidato (https://inscricoes.funcern.org); b) Preencher o formulário de Devolução do Valor Pago, fornecendo dados bancários completos ou Chave Pix para a devida restituição.

O requerimento de devolução será avaliado pela Comissão Organizadora do Concurso e, se aprovado, o valor será reembolsado até a data prevista no organograma, ou seja, até 09 de fevereiro de 2024.

Suspensão das Provas

As provas do concurso público da Prefeitura de Guamaré, que contava com 13.392 inscritos, estavam originalmente marcadas para o domingo (10). Contudo, foram suspensas de última hora pela Funcern, que justificou o adiamento devido a um erro na impressão das folhas de resposta.

Em nota, a banca organizadora esclareceu que a suspensão foi necessária porque as folhas de respostas enviadas aos locais de prova continham apenas 30 questões objetivas, enquanto o edital previa 50 questões objetivas.

O Secretário Municipal de Administração de Guamaré, Deyvid Soares, esclareceu: “Temos recebido algumas dúvidas dos candidatos sobre a continuidade do concurso diante do anúncio de que o Estado cancelou os certames. Mas esse posicionamento do Governo estadual não atinge o concurso de Guamaré diante da autonomia financeira e administrativa do município. Bem como estamos cobrando da Funcern todas as medidas necessárias para evitar novos erros, e quaisquer dúvidas podem ser enviadas diretamente à banca contratada para organizar as provas.” Comentou.

