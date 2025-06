A Prefeitura de Guamaré, através da Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais, realizará nesta terça-feira (17), às 11h no Centro Tecnológico de Guamaré (CTG), a solenidade de entrega de certificados da conclusão do Curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial (MAF) e (ESEP) Segurança de Passageiro, que foi realizado em parceria com a Marinha do Brasil.

