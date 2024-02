COPA DO BRASIL: PRIMEIRA FASE COMEÇA COM 80 TIMES, SETE DELES CAMPEÕES

GE/Recife

A Copa do Brasil inicia sua edição 2024 nesta terça-feira. São 92 clubes em disputa, de todas as regiões do país, das Séries A a D e até “sem divisão”, reforçando a alcunha de “competição mais democrática do país”.

Nesta primeira fase, são 80 times divididos em 40 confrontos de jogo único, e os visitantes têm a vantagem de se classificar com um empate. O torneio abre oficialmente às 16h30, com Porto Velho x Remo, no Aluizão, e às 20h tem Nova Venécia x Botafogo-SP, no José Olímpio da Rocha.

Serão 20 partidas no total entre esta terça e a próxima quinta, com as 20 restantes na próxima semana. As equipes que entram em ação neste primeiro momento classificaram-se por estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais – entre eles, sete campeões: Cruzeiro, Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians.