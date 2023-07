Corinthians vence São Paulo e abre vantagem nas semifinais da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (25), o Corinthians entrou em campo para a disputa do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2023. Atuando na Neo Química Arena, o Timão venceu o Majestoso contra o São Paulo, por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto, abrindo vantagem para o jogo de volta.

A noite foi de recorde de público no estádio corintiano. A Neo Química Arena recebeu 46.517 pagantes, o estádio alvinegro bateu o recorde de público pagante de sua história. Os gols saíram na etapa complementar após um primeiro tempo de tímido futebol das duas equipes.

O primeiro gol não demorou a sair: Maycon tabelou com Adson e encontrou Renato Augusto na entrada da área para finalizar, sem chances a Rafael. Depois, o São Paulo reagiu, voltou a empurrar o rival para seu campo de defesa e aproveitou falha defensiva para empatar com Luciano, em chute de fora da área que bateu na trave, na perna de Cássio e entrou. Quando o empate parecia o mais aceito pelos dois lados, Murillo fez lindo lançamento para Renato Augusto, que dominou nas costas de Caio Paulista, chutou de bico e definiu o placar.

Com o resultado, o Timão joga pelo empate para avançar à final, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal – qualquer vitória do time de Dorival por um gol leva a decisão para os pênaltis. A partida de volta ocorre em 16 de agosto, às 19h30, no Estádio do Morumbi.

Próximos jogos

O Corinthians volta à campo no próximo sábado (29), às 18h30, quando recebe o Vasco da Gama, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão 2023. Essa partida terá portões fechados para a torcida, em punição prevista pelo STJD.

O próximo compromisso do Tricolor paulista será neste domingo (30), às 11h, recebendo o Bahia no Morumbi. O duelo também é válido pela 17ª rodada do Brasileirão.