COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA MARCA O ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO NA PARÓQUIA DE GUAMARÉ

Na noite do ultimo sábado (31) durante a santa missa, a Paróquia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, celebrou a Coroação de Nossa Senhora, marcando o encerramento das homenagens do Mês Mariano.

A celebração foi conduzida pelo padre Gilvan Bezerra, que levou a comunidade a refletir sobre o amor de Deus em nossas vidas. O Sacerdote lembrou que cabe aos cristãos manter viva a chama de Cristo no mundo. “No encerramento do mês Mariano, Coroamos aquela que é rainha do céu e nossa mãe, exemplo de amor, fé e entrega a Desus. Um momento único e maravilhoso”. Comentou O padre.

Após a solene, foi dado início a Coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, e diante dos fiéis, a imagem da Virgem foi coroada com amor e devoção pelas nossas crianças.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las:

Post Views: 91