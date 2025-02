COSERN CORTA ENERGIA DE PRAÇA EM BAIXA DO MEIO

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Neoenergia COSERN, cortou o fornecimento de energia elétrica de uma praça localizada na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré. A ação da companhia ocorreu na tarde desta quinta-feira (27), e ainda não sabemos o verdadeiro motivo, e se outras praças serão alcançadas com o corte.

Tentamos falar com os órgãos responsáveis da prefeitura de Guamaré, mas sem êxito. O prefeito Hélio Willamy (PSDB), ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp a população lamenta o desgoverno, a falta de planejamento, cuidado e respeito com os nossos munícipes que usam a praça como ponto de encontro, confraternização e laser.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que isto acontece no município. Na gestão do ex-prefeito Arthur Teixeira, vários prédios públicos tiveram seu fornecimento de energia cortado por falta de pagamento, não sabemos ainda se o fato de hoje é o mesmo motivo. O vereador de oposição Edinor Albuquerque (Podemos), disse em seu instagram que: “Eu já afirmei: o governo de Hélio é Arthur e Arthur é Hélio, está acontecendo neste momento o corte de energia nos prédios públicos de Baixa do Meio, Praça do Jesse Freire, o primeiro a ser cortado”. Comentou.

Procuramos falar com a Cosern sobre a suspenção do fornecimento de energia na praça da Escola Municipal Jessé Pinto Freire, na comunidade de Baixa do Meio. A Cosern informou que cumpre a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e não comenta débitos de clientes.

NOTA DO BLOG

Fica aqui aberto o espaço no blog caso a prefeitura de Guamaré queira porventura se manifestar sobre o caso.