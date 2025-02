CRAS DE GALINHOS RECEBE NOVOS MATERIAIS PARA REFORÇAR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Na manhã da ultima quarta-feira (5), o CRAS de Galinhos foi palco de uma ação importante para o fortalecimento da assistência social no município. O prefeito Hudson Matias esteve presente para entregar novos materiais que vão dar suporte aos atendimentos realizados no espaço, proporcionando mais qualidade e conforto para a população.

Foram entregues itens de papelaria para expedientes e serviços de convivência, além de materiais para a copa e jogos educativos para o espaço infantil, tornando o ambiente mais lúdico e acolhedor para as crianças que frequentam o local. O objetivo é garantir que os cidadãos de Galinhos recebam o atendimento que merecem, com o cuidado e a estrutura necessários para cada serviço oferecido.

O secretário de Assistência Social, Vivaldo Neto, destacou a importância de iniciar o ano com o CRAS ainda mais equipado.

“Começar o ano com o CRAS abastecido de materiais significa garantir que cada atendimento seja feito com mais qualidade e eficiência. Estamos fortalecendo o suporte para nossas famílias, desde o acompanhamento técnico até os programas sociais. Isso faz toda a diferença no dia a dia de quem precisa do nosso apoio,” afirmou o secretário.

Para o prefeito Hudson Matias, investir na estrutura do CRAS é investir diretamente na qualidade de vida da população.

“Nossa prioridade é cuidar da nossa gente, e ter um CRAS bem equipado é fundamental para garantir que cada cidadão receba o atendimento que merece. Estamos comprometidos em seguir avançando com ações que impactam positivamente a vida das pessoas,” destacou.

O CRAS de Galinhos, localizado na Avenida Rio Mar, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, oferecendo uma variedade de serviços essenciais para a comunidade. Entre eles estão o PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família), que realiza o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com oficinas para crianças, jovens, idosos e gestantes.

O equipamento também oferece atendimento jurídico, cadastrado único para programas sociais e o Bolsa Família, atendimento com equipe técnica composta por psicólogo e assistente social, além de benefícios eventuais como aluguel social, cesta básica, vale-gás, auxílio natalidade, auxílio funeral e a entrega do leite potiguar.

Assecom/PMG