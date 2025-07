CRÉDITO DO RENDA CIDADÃ JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL

O crédito do cartão Renda Cidadã do mês de JULHO já está liberado para compra no comércio local. É cuidado e compromisso com aqueles que mais precisam através do maior e mais antigo programa de distribuição de renda do Rio Grande do Norte.

Com o Renda Cidadã, a Prefeitura de Guamaré garante mais dignidade às famílias beneficiadas e fortalece o comércio local. Com o Renda Cidadã, todo mundo ganha: as famílias beneficiadas, o comércio local e a comunidade inteira.

Pagamento em dia, compromisso com quem mais precisa!

Assecom/PMG

Post Views: 117