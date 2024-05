CRESCE O NOME DE JEFERSSON COMO PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR EM MACAU

É visível o crescimento do servidor público e fisioterapeuta, Jefersson Breno, como pré-candidato a vereador em Macau. Filiado ao PSDB, o filho de Oriete é uma das maiores apostas do partido para as eleições municipais deste ano na terra das salinas.

Em ritmo crescente na pré-campanha, e já ganhando importantes apoios no município, o jovem politico vêm ganhando adesões espontâneas ao seu projeto politico, por uma cadeira na casa do povo.

Breno é desportista nato, sempre defendeu a bandeira do esporte macauense. Um cara bacana com ideias inovadoras e projetos ousados. Nesta pré-campanha, ele vem reunindo amigos e a militância, ouvindo e sendo ouvido pelo o povo.

Jefersson conta com o apoio do prefeito José Antônio, que é candidato reeleição pelo o PSDB. Há quem afirme que sua cadeira na câmara é dada pelo o povo como certa, devido a sua boa aceitação popular.

Que rufem os tambores e que soem os clarins, Jefersson Breno tá chegando!