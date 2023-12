Criança de 12 nos é vitima de tentativa de sequestro em Assú

Uma criança de 12 anos foi vítima de uma tentativa de sequestro no último final de semana, na cidade de Assú.

De acordo com a Polícia Militar, a Central de Operações da Polícia Militar (Copom), vinculada ao 10º Batalhão, recebeu um alerta da comunidade do Porto Piató, zona rural do município, relatando a tentativa de sequestro.

Para a polícia a criança informou que os criminosos estavam em um veículo do tipo Corolla, de cor branca. Dois homens e duas mulheres encapuzadas o abordaram, oferecendo-lhe doces. Foi quando a pessoa no banco do carona abriu a porta, e ela conseguido fugir na direção onde estava a mãe.

Os suspeitos fugiram em alta velocidade em direção à zona urbana da cidade.

Após a ocorrência, os policiais realizaram patrulhamento,com abordagens a veículos suspeitos nas proximidades, porém sem êxito.

Outras viaturas continuaram em alerta, patrulhando na tentativa de localizar o veículo suspeito.

Toni Martins