CRIANÇA MORRE APÓS CAIR DE VEICULO EM MOMENTO NA ZONA RURAL DE CARNAUBAIS

Um aluno da Escola Estadual Adalgiza Emídia Costa, Luyz Ronaldo Carvalho Bezerra, cuja idade não foi confirmada, morreu na noite de segunda-feira (02) após cair de um veículo em movimento na zona rural de Carnaubais, interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações preliminares, Luyz voltava para casa em um transporte escolar, quando acabou caindo do carro por motivos ainda não esclarecidos pelas autoridade competentes.

A Prefeitura de Carnaubais lamentou profundamente o ocorrido, prestou apoio à família e decretou luto oficial de três dias no município. As aulas da rede municipal foram suspensas nesta terça (03), assim como atividades da Semana do Meio Ambiente.

