CRIANÇAS COM TEA TÊM ACESSO AO LAZER E ESPORTE EM GUAMARÉ

As equipes do Centro Especializado em Reabilização – CER e da Secretaria de Esportes de Guamaré, realizaram na manhã desta quarta-feira (30), um circuito motor e sensorial. A programação é parte da programação da Jornada de Conscientização do Autismo no município.

“A prática motora e sensorial é crucial para o desenvolvimento dos autistas, contribuindo na melhoria da coordenação motora, redução de comportamentos estereotipados e agressivos, e desenvolvimento das habilidades sociais. A terapia de integração sensorial, por exemplo, auxilia no processamento de estímulos e na regulação emocional, enquanto a psicomotricidade promove a interação com o ambiente e com os outros”, destacou Renata Ferraz, coordenadora do programa TEAncorando.

O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e conta conta com apoio essencial do prefeito Hélio Willamy que nesta quarta-feira entrega a nova sede do TEAncorando.

O TEAncorando tem a finalidade de fortalecer as redes municipais de educação, saúde, assistência social, esporte e lazer no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Celso Amâncio

