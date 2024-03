CRIMINOSOS FURTARAM QUASE 5 TONELADAS DE CABOS NA REGIÃO DE MACAU E GUAMARÉ

As ações criminosas registradas nos últimos meses contra a rede elétrica no litoral do Rio Grande do Norte resultaram em quase 5 toneladas de cabos da rede de alta tensão furtados e na quebra de 26 postes somente na região dos municípios de Guamaré e Macau, na Costa Branca potiguar, conforme novo levantamento da Neoenergia Cosern.

Esses crimes afetaram cerca de 43 mil pessoas nas duas cidades, além dos moradores das zonas rurais, prejudicando o funcionamento de postos de saúde, delegacias, escolas, repartições públicas, comércio, salineiras e empresas de geração de energia eólica.

Para a recomposição da rede de cabos furtada e dos postes danificados, a distribuidora destacou 50 profissionais, entre engenheiros, técnicos, eletricistas e analistas, além de 12 veículos de médio e grande portes usados nas operações. Diante da complexidade do serviço em razão das chuvas que caíram na região nas últimas semanas, provocando a formação de alagadiços, foram consumidas cerca de 250 horas de trabalho praticamente ininterruptos.

“Reunimos equipes, veículos e equipamentos no menor intervalo de tempo possível para recompormos a rede elétrica furtada e substituirmos os postes danificados. Nossos profissionais se dedicaram ao máximo, cruzaram áreas alagadas e não mediram esforços para que a energia na região fosse religada e a situação voltasse à normalidade. Para todos os casos de furtos, abrimos Boletins de Ocorrências e comunicamos a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed)”, afirma Osvaldo Tavares, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.

Operação de recomposição

4.910 quilos de cabos de alta tensão furtados;

26 postes danificados (entre quebrados e derrubados);

43 mil pessoas afetadas na região;

250 horas trabalhadas para recomposição da rede;

50 profissionais da Neoenergia Cosern envolvidos;

12 veículos de médio e grande portes usados nas operações de recomposição.

96 FM Natal