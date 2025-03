CRISE NO TRANSPORTE ESCOLAR EM GUAMARÉ GERA REVOLTA E COMPROMETE O FUTURO DOS ESTUDANTES

Na ultima terça-feira, 18 de março de 2025, a população de Guamaré segue indignada com a situação precária do transporte escolar. Desde o início do ano letivo, alunos enfrentam longos atrasos tanto para chegar à escola quanto para retornar para casa. O descaso da administração municipal tem gerado grande insatisfação, resultando em denúncias e cobranças por parte da comunidade e dos vereadores de oposição.

Relatos da População

Pais e responsáveis manifestam sua frustração diante da falta de organização e planejamento da gestão municipal. Uma mãe, cujo filho estuda na Escola Francisca Freire de Miranda, fez um apelo emocionado:

“Sou mãe de uma aluna e estou passando aqui para pedir encarecidamente que seja solucionada essa questão dos horários dos transportes escolares. Chega a ser desrespeitoso e absurdo os alunos esperarem tanto para ir para a escola quanto para retornar para suas casas! Alunos do centro foram para a escola hoje às 13h20, e já houve dias em que chegaram às 18h10 em casa. Isso não pode acontecer! Independente de política, são crianças buscando seus futuros através da ida à escola. Onde estão o secretário de Educação e o secretário de Transporte para esclarecer o que está havendo? E se fossem seus filhos? Seriam tratados assim?”

O descontentamento cresce a cada dia. A população questiona a falta de um cronograma organizado e a inércia da administração municipal diante de um problema que se arrasta desde a gestão anterior. Além dos atrasos, há ainda o agravante dos salários em atraso para os motoristas MEI e para as locadoras responsáveis pelos veículos.

A Voz da Oposição

Durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Diego de Lizete utilizou a tribuna para expor a crise e cobrar providências. Segundo ele, o problema é crônico e se perpetua pela falta de planejamento da prefeitura:

“Mesmo sob nova gestão, os problemas no transporte escolar continuam. O que estamos vendo é um total descaso com a educação. Os motoristas estão sem receber, as locadoras estão sem pagamento e os alunos seguem sofrendo com essa desorganização. Não sabemos onde isso vai parar. A prefeitura precisa agir, pois o futuro das crianças e jovens de Guamaré está em jogo!”

Os vereadores da oposição reforçaram que estão atentos à situação e continuarão cobrando uma solução efetiva.

Impactos na Educação e na Sociedade

A precariedade do transporte escolar não afeta apenas a rotina dos alunos, mas tem consequências graves para o futuro da juventude de Guamaré:

✅ Aumento da evasão escolar – Muitos estudantes acabam desistindo de frequentar as aulas devido às dificuldades no transporte.

✅ Baixa autoestima dos alunos – O descaso da gestão municipal gera um sentimento de desvalorização entre os jovens.

✅ Desconfiança da população – A ineficiência do poder público na resolução desse problema reforça a descrença da comunidade na administração municipal.

O filósofo Paulo Freire, um dos maiores defensores da educação no Brasil, afirmava que “a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.” Mas como esperar que nossas crianças se tornem agentes de mudança se o próprio sistema falha em garantir a elas um direito básico como o acesso à escola?

A Pergunta que Fica

A comunidade exige respostas: o que a administração municipal pretende fazer para resolver essa crise? Até quando nossos estudantes continuarão sendo tratados com descaso?

A população de Guamaré espera ação imediata. O direito à educação não pode ser comprometido pela incompetência administrativa.

Guamaré Notícias