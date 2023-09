CRISE: Prefeito anuncia demissão de todos os servidores contratados e comissionados após queda no FPM

A queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), provocou mais uma decisão ‘drástica’, desta vez no Sertão paraibano, na cidade de Triunfo onde o prefeito, Expedito Filho, publicou na última sexta-feira (01) a demissão de todos os servidores contratados e comissionados do Município, devido à crise financeira gerada.

Segundo o Decreto 037/2023, a prefeitura ‘‘Rescinde todos os contratos por excepcional interesse público e exonera todos os ocupantes de cargo em comissão e ainda retira todas as gratificações dos servidores efetivo do município de Triunfo-PB’’.

Com reduções que chegam a até 34%, os municípios ficam impossibilitados de cumprir suas obrigações financeiras, bem como atrasa o andamento de obras que são essenciais para o crescimento.

“Isso afeta todo mundo, porque com menos dinheiro, a gestão fica refém das contas no vermelho e infelizmente ter que demitir funcionários como da nossa gestão em Triunfo. Isso prejudica o comércio da cidade e não é bom pra ninguém.”, afirmou Expedito Filho.

Terrabrasilnoticias.com