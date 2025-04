CURSO DE GASTRONOMIA É OFERTADO PARA MARISQUEIRAS EM GALINHOS

Capacitar marisqueiras, pescadores, agricultores rurais, estudantes, merendeiras e professores tem sido uma importante ação desenvolvida pelo Vale Sustentável. Entre os dias 7 a 11 de abril, marisqueiras, pescadores e profissionais ligados ao turismo da Península de Galinhos, no Rio Grande do Norte participaram do Curso de Gastronomia, ministrado pelo chef Elias Neto, na Colônia Z-30, sede do município. O projeto Vale Sustentável é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

No primeiro dia de capacitação, o chef realizou junto ao grupo de mulheres a mise en place que é a organização dos ingredientes e utensílios antes de cozinhar. Nos dias consecutivos, as marisqueiras aprenderam diversos pratos a base de peixe, camarão, sururu, ostra, búzio, siri, polvo e acompanhamentos. Como explica Elias Neto. “Aqui ensinamos técnicas de preparo, conservação e apresentação de pratos, além de noções de higiene, empreendedorismo e valorização da culinária tradicional”, disse.

O Coordenador Geral do projeto, Elisângelo Fernandes, falou sobre a importância do curso. “Capacitar marisqueiras é uma ação poderosa e transformadora — tanto para as mulheres envolvidas quanto para suas comunidades. Elas já possuem um conhecimento ancestral e riquíssimo sobre o mar, as marés, os ciclos da natureza e as espécies de mariscos. A capacitação ajuda a unir esse saber popular com técnicas modernas, fortalecendo a identidade cultural e a autoestima dessas mulheres. As novas técnicas permitem que elas aumentem o valor agregado dos produtos, oferecendo pratos prontos, conservas, petiscos ou participando de eventos. Isso significa mais renda, mais oportunidades e mais autonomia financeira. O curso também ajuda a transformar pratos simples em experiências gastronômicas que valorizam os ingredientes da região. Isso atrai turistas, fortalece a cultura local e pode movimentar toda uma cadeia produtiva”, afirmou.

Em fevereiro, o projeto entregou para a Colônia local um kit de utensílios com fogão industrial com botijão de gás, bacias, peneiras, conchas, baldes, panelas e caçarolas, boias, caixas de isopor, máscaras, aventais, sinalizadores, chapéus e camisetas UV, entre outros itens, para auxiliar as mulheres.

Post Views: 24