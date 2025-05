CURSO GRATUITO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

Realizou o ENEM entre 2020 e 2024 e quer fazer um curso superior gratuito em uma instituição pública federal? Se liga nessa oportunidade!

O edital 26/2025-PROEN/IFRN está oferecendo 315 vagas para ingresso nos curso de Tecnologia em Gestão Pública e Licenciatura em Matemática na modalidade de Educação a Distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB.

O curso de Tecnologia em Gestão Pública, com 165 vagas distribuídas entre os polos presenciais de Guamaré, visa a formação de profissionais para atuarem em instituições públicas, nas esferas federal, estadual ou municipal.

Lembrando que, de acordo com a legislação vigente, Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, as atividades de avaliação dos cursos, na modalidade a distância, serão realizadas, OBRIGATORIAMENTE, de forma PRESENCIAL no campus/polo em que os alunos estiverem matriculados.

Essa é a hora de potencializar sua formação profissional de forma gratuita numa instituição pública e de qualidade. Garanta sua vaga e divulgue para quem não pode perder esta chance!

Inscrições: de 14/05/25 à 13/07/25 às 23:59 min

Acesse o Portal do Candidato no Sistema Gestor de Concursos (SGC), do IFRN e inscreva-se: https://processoseletivo.ifrn.edu.br/

Taxa de inscrição: R$ 25,00.

Solicitação de isenção: de 14h00min do dia 14/05 até as 23h59min do dia 02/06/25 (nos termos do Decreto n.º 11.016, de 29/03/2022)

ACESSE O EDITAL COMPLETO EM:

https://portal.ifrn.edu.br/campus/natalzonaleste/processo-seletivos-estude-no-ifrn/cursos-superiores-de-graduacao-via-enem-20252-ead/

A Educação á Distância (EaD) tem se mostrado uma via promissora para a formação profissional e acadêmica, permitindo que pessoas de diferentes perfis e localidades tenham acesso ao conhecimento com objetivo reflexível e de qualidade.

Para maiores informações ou duvidas sobre o curso favor entrar em contato através do WhatsApp com a Coordenadora Gera,l Profª Márcia Meyre (84)99911-0269. O Polo Universidade Aberta do Brasil UAB, fica localizado no centro da cidade em Guamaré, na Rua: Manoel Lucas de Miranda, nº 23.

