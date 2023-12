De La Cruz é o grande reforço para a temporada de 2024

Por Redação do ge — Rio de Janeiro

O Feliz Natal da torcida do Flamengo começou horas antes da meia-noite. Nicolás De La Cruz é oficialmente rubro-negro. O clube anunciou a contratação do uruguaio de 26 anos às 15h40 deste domingo.

– Nação, tamo junto em 2024. O melhor está chegando – disse De La Cruz em vídeo divulgado pelo Flamengo – afirmou o meia, que assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Na sequência, no perfil em espanhol do Flamengo no Twitter, ele fez uma previsão de dias felizes em vermelho e preto.

– Nação, como estão? Aqui Nico De La Cruz. Estou chegando em 2024. Nos próximos anos virão coisas grandes e espero que nos acompanhem.

Com uma ação de marketing em conjunto com um dos patrocinadores do clube, Nico De La Cruz recebeu a camisa do Flamengo em casa dentro de uma caixa.

Sonho antigo do Flamengo, De La Cruz custou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões). O Rubro-Negro transferiu o dinheiro ao meia, que pagou a multa ao River Plate.

Diego Nicolás De La Cruz Arcosa nasceu em 1º de junho de 1997, em Montevidéu. Profissionalizou-se em 2015, aos 18 anos, quando defendia o Liverpool, do Uruguai. Foram 36 jogos e oito gols em seu primeiro clube.