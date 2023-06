De olho em 2024: MDB sai na frente e mantém o pioneirismo na política de Guamaré

Faltando mais de um ano para as eleições municipais, sob a liderança de “Hélio do Povo”, o MDB de Guamaré mantém o seu pioneirismo na política local, ao convocar para esta quinta-feira (22), a convenção municipal que elegeu o diretório municipal e deu encaminhamento a outras deliberações importantes.

Sob a presidência da ex-vereadora Christyanny de Hélio, com sete vereadores e a vice-prefeita da cidade nos seus quadros, o partido reconhecido como o mais organizado do município, provavelmente deverá receber nos seus quadros a o prefeito Arthur Teixeira, atualmente filiado ao PSB.

“Somos uma grande família. O MDB continua sendo um marco na vida e na história dos novos e antigos bacurais”, destacou o líder Hélio do Povo, agradecendo a declaração do seu sobrinho e prefeito Arthur Teixeira, que ao fazer uso da palavra na convenção, disse: “eu estarei onde você estiver “. Ainda filiado ao Solidariedade, o vereador Gustavo Santiago também esteve presente na convenção.

Ao se dirigir aos filiados, Hélio lembrou invencibilidade do grupo político durante os últimos anos. “Mais do que nunca, o MBD está preparado para as batalhas que virão pela frente com muita fé em Deus e a certeza da vitória”, concluiu. O MDB também conta nos seus quadros com a articulação política do atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Eudes Miranda.

Fonte: Blog Celso Amâncio

