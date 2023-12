De olho no Futuro: Prefeitura de Guamaré investe na preparação de alunos para o IFRN

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está comprometida com o sucesso acadêmico de nossos estudantes. Ao longo do ano, realizamos aulas preparatórias para a prova de ingresso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) destinadas aos alunos matriculados nas escolas Maria Madalena (Baixa do Meio) e Benvinda Nunes (Guamaré).

Quarenta alunos de cada instituição participaram dessas preparações, focadas nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Contamos com a expertise do professor Silvio para matemática e da professora Raquel para língua portuguesa. Ambos foram contratados especificamente para esse programa, demonstrando o compromisso da administração municipal com a educação de qualidade.

As aulas ocorreram duas vezes por semana, estimulando um ambiente propício ao aprendizado. Nas segundas e terças-feiras, as atividades concentraram-se na Escola Maria Madalena, enquanto nas quartas e quintas-feiras foram realizadas na Escola Benvinda Nunes. Durante todo o processo, as escolas acompanharam as inscrições, oferecendo suporte completo aos alunos.

