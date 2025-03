DECRETO REGULAMENTA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DA PREFEITURA DE GUAMARÉ

A Prefeitura de Guamaré publicou DECRETO 015/2025 no Diário Oficial do Município na edição desta quarta-feira (26), a regulamentação aos procedimentos e normas relacionados com a produção, execução a cargo da Chefia do Gabinete Civil, demais secretarias, instituições e órgãos da administração direta municipal na divulgação de material jornalístico e de propaganda institucional do município de Guamaré.

A medida visa preservar interesses da administração pública, observando o princípio da impessoalidade, ao mesmo tempo em que disponibiliza no seu Art. 6°. Que todas as Secretarias deverão informar à Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil, através de Comunicação Interna, o nome do servidor responsável pelo repasse das informações, imagens e material jornalístico, com telefone e e-mail para contato.

Clique aqui: DECRETO 015.2025 – MATERIAL JORNALÍSTICO DA PREFEITURA DE GUAMARÉ