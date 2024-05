DEFESA CIVIL DE GUAMARÉ MOBILIZA POPULAÇÃO PARA AJUDAR O RIO GRANDE DO SUL EM AÇÃO SOLIDÁRIA

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul provocaram enchentes por todo o estado. O governo decretou calamidade pública, com 497 municípios e mais de 1,4 milhão de habitantes afetados. Dados da Defesa Civil apontam que 207,8 mil pessoas estão desalojadas.

Por todo o país, diversas empresas, órgãos e pessoas estão se mobilizando para enviar ajuda e doações para as vítimas do desastre, além de prestar suporte aos seus colaboradores e familiares que vivem nas regiões afetadas.

A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Patrimonial de Guamaré, através da Defesa Civil do Município, aderiram a causa e abriu uma campanha denominada “OPERAÇÃO SEJA SOLIDÁRIO”, para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul.

Os agentes estarão durante o mês de maio visitando empresas, igrejas, organizações, comércios, departamentos, dentre outros, numa ação humanitária para arrecadar água, alimentos não perecível, produtos de higiene pessoal. Nesta hora de dor e solidariedade toda ajuda conta.

A arrecadação está sendo feita na sede da Defesa Civil de Guamaré, localizada na Rua: Monsenhor José Tibúrcio – 142 – Os agentes também estão a disposição para retirada no local daqueles que pretendem fazer a doação.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Defesa Civil: (84) 999826860.