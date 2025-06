DEMOCRACIA EM RISCO: OBSTRUÇÃO DOS REQUERIMENTOS DA OPOSIÇÃO NA CÂMARA DE GUAMARÉ

Os vereadores da base do governo de Guamaré esta barrando todos os requerimentos apresentado pelos os vereadores da oposição. Nesta terça (10) os vereadores da base do governo votaram contra uma usina fotovoltaica de autoria (Edinor de Albuquerque), votaram contra a solicitação de fardamento escolares para os alunos de escolas municipais de autoria (Diego de Lisete) entres outros.

A atual situação na câmara municipal, onde os vereadores da base do governo Hélio Willamy estão barrando sistematicamente todos os requerimentos apresentados pela oposição, levanta sérias preocupações sobre a saúde democrática do nosso legislativo. Essa prática não apenas enfraquece o debate público, mas também prejudica a transparência que a população tanto merece.

Os requerimentos da oposição muitas vezes visam esclarecer questões relevantes para a população. Impedir essas discussões é um desvio de transparência que pode resultar em decisões mal informadas e desinteresse da população nas questões públicas.

É crucial que os vereadores da base do governo Hélio Willamy reconsiderem sua postura e reconheçam a importância de um debate saudável e construtivo. A democracia se fortalece quando todas as vozes são ouvidas e respeitadas, e a população merece um legislativo que trabalhe em prol do bem comum, e não em defesa de interesses partidários.

