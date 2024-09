DEOLANE BEZERRA É PRESA EM PE POR LAVAGEM DE DINHEIRO E JOGOS ILEGAIS

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quarta-feira (4/9) a Operação Integration, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa.

A investigação foi iniciada em abril do ano passado. As informações são da CNN, confirmadas pela coluna Na Mira.

De acordo com a polícia, são 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Ainda há 170 agentes em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), além de Recife.

O sequestro de bens e valores, além do bloqueio judicial de recursos, são de R$ 2,1 bilhões. Em Recife, ações foram realizadas em um prédio de luxo na orla de Boa Viagem, na zona sul.

A Justiça decretou o sequestro de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

