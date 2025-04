DEPUTADA CARLA DICKSON ENVIA R$ 600 MIL A CURRAIS NOVOS E VAI À CIDADE VERIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A Deputada Federal Carla Dickson esteve em Currais Novos onde fiscalizou obras realizadas com recursos de emendas enviadas por ela. No total, R$ 600 mil foram destinados ao município. A parlamentar visitou o Distrito da Cruz e o bairro Dr. José Bezerra, onde oito ruas foram beneficiadas com calçamento e pavimentação.

“A minha missão é essa mesmo, lutar para melhorar a qualidade de vida dos potiguares. E essa obra é fruto do nosso compromisso com Currais Novos, trabalhando em conjunto com lideranças que conhecem as necessidades da cidade. Algumas ruas como a Totoró, por exemplo, aguardaram 50 anos para serem calçadas. Ver de perto os resultados nos motiva seguir a luta”, ressaltou a deputada.

RUAS CALÇADAS E PAVIMENTADAS

Distrito da Cruz:

Rua Pedro Salustiano

Rua Justino Dantas

Rua Abdias de Comedio

Rua Isabel Lucinda

Dr. José Bezerra:

Rua Riacho Carnaúba

Rua Riacho de Totoró

Rua Riacho Mutamba

Rua Riacho Açudinho

Assecom/Carla Dickson