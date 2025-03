DEPUTADA CARLA DICKSON PRESTA HOMENAGEM AO PASTOR MARTIN ALVES COM MAIOR HONRARIA CRISTÃ DA CÂMARA FEDERAL

Nesta segunda-feira (10), a deputada federal Carla Dickson (União Brasil-RN) prestou uma homenagem ao Pastor Martin Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte (IEADERN). Ele foi agraciado com a Medalha Ordem do Mérito Cristão da Câmara Federal, pelo reconhecimento aos 13 anos de pastoreio à frente da igreja no Estado. A comenda é a mais alta honraria concedida pela Frente Parlamentar Evangélica. O evento solene foi realizado no Hotel Holliday Inn, em Natal.

“Pra se ter uma ideia da importância e do peso dessa comenda, ano passado quem ganhou foi o Ministro do STF André Mendonça. Assim que assumi, sugeri o nome do Pastor Martin Alves para ser o agraciado de 2025, o que foi aprovado por unanimidade pelos membros da Frente Parlamentar Evangélica. E essa medalha representa toda uma vida dedicada ao evangelho no nosso Rio Grande do Norte e no Brasil”, enaltece Carla Dickson.

Em 2024, o Pastor Martin completou 50 anos de ministério na Assembleia de Deus. Caicoense de nascimento, ele abraçou a vocação de pregar o evangelho ainda adolescente e iniciou no ministério aos 21 anos, desistindo da carreira no Exército, quando servia no Amazonas. Ele é casado com a cirurgiã dentista Fátima Maria Silva, e pai de Catherine e Fabrícia. No Rio Grande do Norte, antes de chegar à Natal, ele foi pastor em Equador, Santana do Matos, Serra do Mel e Mossoró.

“Nada acontece por acaso. A deputada Carla Dickson não voltou pra Câmara Federal agora espontaneamente, foi Deus que preparou este momento para ela e não resta a menor dúvida que nosso Brasil está precisando de pessoas com caráter e vocacionadas a exemplo da nossa irmã Carla.”, agradece o Pastor Martin.

IEADERN

Presente em todos os continentes, a denominação evangélica originada no movimento pentecostal foi oficializada no Rio Grande do Norte em 1918. Atualmente, são cerca de duas mil igrejas no Estado, sendo quase 300 em Natal, com o templo central no bairro do Alecrim. Entre membros e congregados, no RN são mais de 300 mil, dos quais 938 são pastores e 20 mil presbíteros, diáconos e auxiliares.