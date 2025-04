DEPUTADA FEDERAL CARLA DICKSON ASSUME COORDENAÇÃO DO OBSERVATÓRIO NACIONAL DA MULHER NA POLÍTICA

A deputada federal Carla Dickson (União Brasil-RN) assume uma missão importante no Congresso Nacional. Ela será a nova coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O ONMP é fundamental para promover a participação das mulheres na política em todo o país.

“Esse é um posto de relevância pra nós mulheres. Ao longo da minha vida como mulher, profissional e durante minha carreira política eu me preparei pra isso. E claro que estou honrada com a indicação, porque é fruto da confiança no meu trabalho. Estou pronta e preparada pra dar meu melhor nessa luta pelas mulheres do meu Rio Grande do Norte e do Brasil” celebra a deputada.

Objetivos do ONMP consistem no monitoramento de dados, coleta e análise de informações sobre a presença de mulheres na política, produção de pesquisas e realização de estudos sobre a participação feminina nos espaços de poder e decisão. Além disso também realiza promoções de políticas públicas para desenvolvimento de ações para aumentar a representatividade das mulheres na política.

Com essa nova função, Carla Dickson ganha destaque na luta pelo fortalecimento do protagonismo feminino na política e pelo avanço da democracia brasileira. O ONMP também trabalha para enfrentar a violência e a discriminação contra as mulheres, reunindo evidências científicas para apoiar essas ações.

Assecom/Carla Dickson